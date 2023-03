Domani i funerali dell’elettricista 

Si svolgeranno domani alle 16 nella parrocchia di Burcei i funerali di Cesare Aledda, 58enne elettricista ritrovato senza vita una settimana fa nella casa-laboratorio del suo paese. Venerdì la salma è stata restituita alla famiglia che ha potuto fissare data e orario per l’estremo saluto. In tanti vorranno partecipare ai funerali di Aledda.

Sul fatto la Procura presso il Tribunale di Cagliari ha aperto un’inchiesta e il pm Nicoletta Mari ha disposto l’autopsia, eseguita dal professor Roberto Demontis lunedì scorso. Stando a quanto filtra dal fitto riserbo investigativo, Cesare Aledda sarebbe morto per la frattura della base cranica in seguito alla caduta dalle scale. A ritrovarlo senza vita è stato il padre. Un incidente domestico oppure la caduta ha un’altra causa? Sicuramente i carabinieri hanno sentito familiari e amici per capire chi abbia incontrato l’elettricista prima di morire. Un giallo sul quale l’inchiesta giudiziaria non ha ancora messo la parola fine. (red. pro.)

