Domani i funerali del macellaio ucciso a L’Aquila 

Si svolgeranno domani, alle 15.30, nella chiesa di San Tarcisio a Selargius, i funerali di Teodoro Ullasci, il cagliaritano di 51 anni ucciso circa tre settimane fa nel centro storico dell’Aquila. La comunità di Barracca Manna, dove vive da tempo la famiglia, si stringerà così ai parenti dell’uomo, nato a Torino ma cresciuto a Pirri, picchiato selvaggiamente fino alla morte da un 24enne cubano, Carlos Omar Morales, e un 38enne romeno, Alexandro Dimitru Balan, arrestati dalla Polizia dell’Aquila.

Il feretro del macellaio cagliaritano passerà davanti alla casa dei genitori e poi sarà portato nella parrocchia per l’ultimo saluto. I familiari non hanno neanche potuto vedere la salma e solo dopo circa tre settimane potranno ora dare l’ultimo saluto alle spoglie mortali del loro caro, morto al termine di un brutale pestaggio, con il cadavere vilipeso per portargli via poche decine di euro e un telefono cellulare, come appurato dagli investigatori.

RIPRODUZIONE RISERVATA