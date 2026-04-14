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Hospitalis.
15 aprile 2026 alle 00:16

Domani i “Dialoghi nuragici” 

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Si chiude con il terzo appuntamento il ciclo primaverile dei “Dialoghi nuragici”, promosso dall’associazione “La Sardegna verso l’Unesco”. L’incontro, domani alle 17.30 nell’Hospitalis Sancti Antoni, sarà dedicato al tema “Un incontro tra popoli: Nuragici e Fenici”. A guidare il confronto saranno Antonello Sanna, che introdurrà i lavori, e Carla Del Vais, docente di Archeologia fenicio-punica dell’Università di Cagliari, chiamata ad approfondire i rapporti tra le due civiltà nel Mediterraneo antico.

L’appuntamento arriva dopo l’ottimo riscontro di pubblico registrato nei precedenti due incontri, segno di un interesse crescente verso il patrimonio nuragico. L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione culturale promosso dall’associazione presieduta da Pierpaolo Vargiu con l’obiettivo di rafforzare il legame tra comunità e territorio. «Un percorso condiviso che riconosce in questo straordinario lascito archeologico una risorsa viva, capace di rafforzare il legame con i territori», si legge in una nota. Dopo questa tappa, il progetto tornerà a Oristano in autunno con un nuovo ciclo di incontri. ( m. g. )

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