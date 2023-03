Domani Goggia può conquistare la Coppa di discesa 

Quando mancano solo due gare alla fine della stagione e ci sono 200 punti a disposizione, l'azzurra jet Sofia Goggia ha la concreta possibilità di vincere in anticipo la sua quarta coppa del mondo di discesa dopo quelle del 2018-2021-2022. L'olimpionica ha 580 punti e guida la classifica di disciplina con un ottimo bottino di cinque vittorie ed un secondo posto nelle sei gare disputate. Alle sue spalle c'è la slovena Ilka Stuhec, due volte campionessa del mondo, ma ben distaccata a quota 401. L'azzurra ha 179 punti di vantaggio e pertanto domani nella discesa sulle inedite nevi norvegesi di Kvitfijell solitamente riservate agli uomini, può portare a conclusione questa grande impresa. Che lo possa e voglia fare lo dimostra anche il miglior tempo assoluto - 1’31”62 - realizzato nella seconda e ultima prova cronometrata dando alle più vicine concorrenti - le austriache Cornelia Huetter e Mirjam Puechner - circa un secondo di distacco.

Ma visto che oggi in Norvegia ci sarà un superG e la discesa sarà domani per chiudere domenica con una altro superG, Goggia preferisce affrontare una gara alla volta. «Nella prima prova, con pista nuova, sono andata abbastanza cauta per vedere sia la pista che la neve», ha spiegato l'azzurra. «Poi mi sono fatta una bella analisi video e ho studiato parecchio. La seconda è stata una bellissima prova, ma attendiamo sabato per verificare la bontà della mia comprensione della pista. Intanto si parte col superG e mi concentro su quello. Poi, dopo la gara mi concentrerò sulla discesa e quando avrò tagliato il traguardo, mi volterò verso il tempo e vedremo».

In tutte le gare lo squadrone azzurro può prendersi belle soddisfazioni, anche se mancherà Marta Bassino, rientrata in Italia per motivi personali. Le eccellenti supergigantiste come Federica Brignone ed Elena Curtoni sono una garanzia.

Oggi a Aspen, in Colorado, tornano in pista anche i velocisti con due discese ed un superG. Il norvegese Alexander Kilde e lo svizzero Marco Odematt i più attesi. L'Italia punta su Mattia Casse e spera in un acuto di Dominik Paris.

