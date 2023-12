Domani festa alla mensa del viandante 

Domani, nel giorno di Natale, pranzo speciale alla mensa del viandante gestita dai vincenziani in via Montenegro, con gli antipasti, la pasta al forno, la carne e il panettone. A tutti sarà data anche una busta con il cibo da consumare per la cena.

Dopo l’abolizione del reddito di cittadinanza, anche qui gli ospiti sono aumentati di numero, arrivando a una quarantina provenienti anche dagli altri centri dell’hinterland, alla ricerca non solo di un pasto ma anche di compagnia. Come ogni anno, nei giorni scorsi, alla mensa è stata celebrata la messa di Natale per tutti i bisognosi che ogni giorno accorrono nei locali per avere un pasto caldo.

stato un momento intenso e commovente, soprattutto per chi ogni giorno cerca di andare avanti con fatica, spesso senza nemmeno avere un tetto sotto cui dormire.

