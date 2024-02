Domani è il giorno del “Carrasciali Pirresu”:  sfilata, mercatini a tema e spettacoli teatrali 

È tutto pronto a Pirri per “Su carrasciali Pirresu”, la prima manifestazione del 2024 organizzata dalla Municipalità sempre a costo zero.

Domani alle 10.30 dall’Ex vetreria partirà la sfilata, organizzata dall'associazione “Il Crogiuolo”. Il corteo mascherato, tra coriandoli e stelle filanti, si snoderà per le principali vie di Pirri. Mentre alle 11 teatro della festa sarà il parco di via Italia. Ad accogliere cittadine e cittadini i “Mercatini pirresi fra maschere e bolle”: un momento d’incontro e divertimento fra prodotti artigianali, espositori, hobbisti maschere, musica e le bolle di sapone giganti. L’animazione è affidata alla Compagnia Bingo e allo spettacolo “Comino con le Bolle”.Alle 17 a Casa Saddi “Frammenti rosa”, un divertente spettacolo sulle donne che sanno ridere di se stesse e che fanno ridere, mentre alle 19.30 “Ninna Nanna per la pace” offre un momento di serenità con Annalisa Mameli e Corrado Arangoni. «Anche quest’anno siamo riusciti a coinvolgere le associazioni e direi tutta la comunità pirrese per creare momenti di aggregazione e convivialità», sottolinea la presidente della Municipalità Maria Laura Manca.

Le fanno eco il presidente della commissione attività Produttive, Eugenio Spiga, e la presidente della commissione bilancio e decentramento, Fiorella Carrus, che hanno preso i contatti per organizzare al meglio la manifestazione. «Ancora una volta abbiamo operato a costo zero», dicono, «ringraziamo per questo chi si è reso disponibile per far sì che l'evento si potesse organizzare e chi porterà allegria coinvolgendo le cittadine e i cittadini di tutte le età».

