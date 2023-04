Domani è già Juventus-Napoli  

I rossoneri e l’Inter devono tenere a loro volta il quarto posto nel mirino e non sarà facile gestire la fatica di tanti incontri ravvicinati. I nerazzurri, ora sesti a -5 dal quarto posto, domani alle 12,30 giocano a Empoli (giocano Lukaku e Correa, riposa Brozovic) e mercoledì attendono la Juve per la Coppa Italia. Il Milan, quinto a +2 sui cugini, domani alle 18 ospita il Lecce e poi sabato prossimo scenderà in campo all’Olimpico coi giallorossi. La Lazio è più tranquilla, il secondo posto è quasi blindato; ma il tecnico Sarri non ammette rilassamenti contro il Torino (oggi alle 18 all’Olimpico) che non vince da quattro gare, recupera Schuurs e dovrebbe preferire Vlasic a Ricci. I biancocelesti dovrebbero giocare col tridente (con Immobile in panchina) e Vecino al posto di Cataldi. La Fiorentina dopo il ko indolore col Lech Poznan domani alle 15 va a Monza.

Archiviati i quarti delle coppe europee, l’Europa scopre il rinascimento Italiano del pallone italiano che piazza cinque squadre in semifinale (contro le due di Inghilterra e Spagna e l’unica della Germania) e ora sogna di cogliere i tre trionfi che mancano dal 1990. Le nuove notti magiche premiano Milan, Inter, Roma, Fiorentina e Juve, che festeggia anche il provvisorio recupero del -15 in classifica e il contestuale terzo posto proprio a ridosso del big match di domenica allo Stadium contro la capolista Napoli. Certo la precarietà di una classifica ancora sotto valutazione giudiziaria rende ancora più incerta la volata per i posti Champions, che Inter o Milan e la Roma potrebbero ottenere anche vincendo la coppa. Potrebbe accadere anche alla Juventus, ma prima sarà necessario attendere il responso dei Tribunali e l’eventuale decisione successiva della Uefa, che potrebbe autonomamente tenere fuori il club bianconero dalle sue competizioni.

Il big match

Alta quota

La salvezza

Oggi chiudono il programma Salernitana-Sassuolo alle 15, coi campani di Paulo Sousa che non perdono da otto turni (due vittorie e sei pareggi), e alle 20,45 la drammatica sfida salvezza a Marassi tra la Sampdoria e lo Spezia.

Domani alle 15 l’Udinese, in flessione, si affida a Beto per tornare alla vittoria ma avrà di fronte la Cremonese di Ballardini in cerca del terzo successo di fila per provare a salvarsi.

