Domani e domenica c’è Castagnando 

È tutto pronto per la manifestazione Castagnando. L’appuntamento è per domani e domenica, in piazza Othoca a Cabras. L’organizzazione dell’evento è a cura della Pro Loco, con il patrocinio del Comune e la collaborazione della sezione Avis. Domani sera, dalle 20, è prevista la degustazione gratuita di pasta alla bottarga, non mancherà la musica sarda. Domenica invece, dalle 13 degustazione di pasta con cozze e bottarga e infine alle 18.30 la distribuzione gratuita di castagne arrosto. ( s. p. )

