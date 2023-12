Domani dopo 8 mesi riapre viale Trieste 

Il primo tratto, quello interessato dai lavori, doveva restare chiuso due mesi e tornare nella disponibilità dei cagliaritani alla fine di giugno scorso. Invece di mesi ne sono passati otto. Alla fine, però, viale Trieste riaprirà. Per il momento solo per i pedoni, per auto, moto e autobus infatti, occorrerà attendere ancora un po’. Ma viale Trieste che riapre, il tratto riqualificato tra piazza del Carmine e via Caprera, è certamente una buona notizia. Lo è soprattutto per i titolari delle attività commerciali e i residenti della zona che in questi mesi hanno protestato contro il Comune (quella del pollaio con le galline in strada, per esempio) per una fine dei lavori che non vedevano più. Ora, però ci siamo. Il d-day è in programma domani. Oggi gli operai del Comune arriveranno per liberare la parte riqualificata dai mezzi di cantiere, i new yersey, le reti metalliche, etc, e ripulirla dalle foglie cadute negli ultimi giorni.

Il cantiere, adesso, andrà avanti nel secondo tratto, sino all’incrocio con via Roma. La fine lavori dei due lotti era prevista entro fine anno, ma la ditta aggiudicataria ha tempo fino a maggio 2024 per completare l’opera. Un intervento che si aggiunge al restyling di via Roma e alla passeggiata di viale Buoncammino che sarà inaugurata oggi pomeriggio. ( ma. mad. )

