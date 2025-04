Domani Cus Cagliari-Selargius 

Domani alle 17,30 sul campo cagliaritano di Mulinu Becciu. Questi il giorno e l’orario del match tra il Cus Cagliari e il Selargius valido per la 31esima giornata del girone A di promozione. Si tratta del recupero della gara rinviata domenica scorsa per l’impossibilità dell’arbitro di scendere in campo: in soli due giorni la Federazione regionale ha stabilito la data in cui far giocare la sfida, una celerità dovuta alla necessità far arrivare tutte le squadre al rush conclusivo del torneo con un identico numero di match disputati: a parte la retrocessione del Villamassargia, tutto il resto è ancora da decidere e mancano solo tre turni.

Il recupero tra l’altro vale molto in termine di classifica. Il Cus ambisce a entrare nei playoff, ha 52 punti ed è a -1 dal Sant’Elena terzo: vincendo supererebbe i quartesi e si candiderebbe a sfidare la seconda in classifica (il Tortolì) nello spareggio promozione. Il Selargius dal canto suo deve ancora salvarsi: è a quota 36 e i playout sono appena due lunghezze più giù (l’Uta 2020). Un successo gli garantirebbe una buona tranquillità. Domenica i cagliaritani andranno proprio a Uta mentre i selargini ospiteranno la Villacidrese, che ha ancora qualche speranza di agganciare il treno playoff.

RIPRODUZIONE RISERVATA