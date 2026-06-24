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Ussana.
25 giugno 2026 alle 00:13

Domani Coni presenta i suoi assessori 

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Prende forma la nuova amministrazione comunale di Ussana, guidata Giuseppe Coni. Il Comune ha ufficializzato la composizione della Giunta con le deleghe agli assessori che affiancheranno il primo cittadino nei prossimi cinque anni. «Ci aspettavamo una risposta importante da parte dei nostri concittadini, e i numeri ci hanno detto con chiarezza quanto Ussana fosse pronta a cambiare. Evidentemente, il messaggio è arrivato» dichiara Coni.

La squadra di governo sarà composta da Dante Littera, vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Gino Argiolas che si occuperà di Servizi sociali, Ignazia Contini alla guida del settore Istruzione e Biblioteca e Maura Cogoni, con delega alle Attività produttive e Commercio.

Nel frattempo iniziano a delinearsi le questioni più urgenti da affrontare, che saranno presentate domani durante il Consiglio di insediamento al Palazzetto dello sport. «Strutture, decoro urbano, strade e luoghi di aggregazione necessitano di interventi adeguati per permettere alla nostra comunità di vivere il paese con serenità. Sarà fondamentale il coinvolgimento dei cittadini: renderemo i processi decisionali trasparenti per far sentire ogni ussanese parte attiva del cambiamento», assicura Coni.

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