Domani cibo, musica e animazione “sotto le stelle” 

Domani torna la festa tra via Nazionale, piazza Caduti e piazza Crocifisso con “Quartucciu sotto le stelle”, in programma dalle 20 a mezzanotte. L’iniziativa, inserita nel progetto “Identità e Valore” del Comune, punta a valorizzare il territorio unendo tradizione, attività produttive e partecipazione della comunità.

Street food, bancarelle artigianali, musica e animazione per adulti e bambini caratterizzeranno la serata, con il coinvolgimento dei commercianti. «Da tempo cittadini e attività produttive ci chiedevano occasioni capaci di rendere più viva la comunità», spiega l’assessora alla Cultura Elisabetta Contini: «Con il consigliere Simone Santabarbara, che si è occupato della pianificazione, abbiamo incontrato gli operatori di via Nazionale, ascoltato le difficoltà, i progetti e costruito con loro la manifestazione. Parteciperanno anche diversi produttori locali che hanno aderito all’evento». L’organizzazione è coordinata da “Forme e Poesia nel Jazz”. Per consentire lo svolgimento dell’evento dalle 16.30 alle 24 sarà vietata la sosta, con rimozione forzata, in via Nazionale nel tratto tra piazza Crocefisso, angolo vico VI Nazionale, e piazza Caduti, angolo via Raffaele Piras, mentre dalle 18.30 scatterà anche la chiusura al traffico.



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