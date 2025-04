Domani c’è “Static land”, divieti alle auto 

Con l’arrivo della primavera riprendono le iniziative organizzate dal centro commerciale naturale La via del Mare, di viale Colombo, con il patrocinio e il contributo del Comune. Il primo appuntamento di una stagione che si preannuncia ricca di novità è per domani dalle 18 con “Static land 2025”.

Una serata in piazza Santa Maria tra auto spettacolari, musica e shopping nei negozi della zona. Per consentire lo svolgimento dell’iniziativa, la Polizia locale ha previsto una serie di modifiche alla viabilità che saranno in vigore dalle 14 alle 23.In piazza Santa Maria dove saranno concentrati gli spettacolari modelli delle auto, il traffico sarà chiuso dalle 14 alle 23. Nella stessa piazza sarà istituito anche il divieto di sosta con rimozione forzata che sarà esteso nel tratto tra via Rossi Vitelli e viale Colombo. In via Rossi Vitelli poi sarà istituito il senso unico di circolazione nel tratto compreso tra via Garibaldi e via Caboto in direzione di quest’ultima. Nello stesso tratto sarà vietato anche parcheggiare: le auto lasciate in sosta saranno rimosse con il carro attrezzi.

Nella via dello shopping riprendono così gli appuntamenti dopo la rassegna natalizia mentre ci si prepara all’avvio dei vari appuntamenti estivi come sempre organizzati dal CCN in collaborazione con le associazioni e con i commercianti della via.

