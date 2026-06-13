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Sestu.
14 giugno 2026 alle 00:33

Domani c’è il vertice per la nuova Giunta 

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Michele Cossa è il nuovo sindaco di Sestu da quasi una settimana e adesso si attende solo di conoscere i nomi della sua giunta. Nelle piazze reali e virtuali impazza già il toto nomi, si discute e c’è chi scommette su conferme o novità. A qualunque domanda, i consiglieri appena eletti rispondono come ad una sola voce: «Non si sa ancora, non ne abbiamo ancora parlato».

Domani dovrebbe esserci un’importante riunione con il sindaco. Indubbiamente molti assessori della precedente giunta potrebbero avere un incarico. Come Roberta Argiolas, già al Verde Pubblico, o l’ex vicesindaco Massimiliano Bullita, che si occupava anche di Arredo Urbano e Traffico, o ancora Mario Alberto Serrau, delegato per Politiche Sociali e Sport. Probabilmente anche l’ex sindaca Paola Secci avrà un incarico. E in lizza c’è anche Francesco Serra, segretario e consigliere di Sardegna al Centro 20 Venti, dato che col suo passaggio alla coalizione di Cossa in una lista di centrodestra è stato determinante per la vittoria. Molti fanno notare che in altri Comuni la Giunta era pronta quasi subito.

Ma anche aspettare qualche giorno, dicono gli eletti, è perfettamente normale. Domani, forse, si saprà di più.

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