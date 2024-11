Domani big match per il Tc Cagliari: a Monte Urpinu è in palio il primato 

È il giorno del big-match per il Tc Cagliari. Domenica, alle 10, per la quinta giornata di Serie A1 a squadre femminile, arriva a Monte Urpinu la capolista Tc Rungg Südtirol. All'andata, le ragazze di capitan Martin Vassallo Arguello subirono un pesante 4-0 sui campi di Appiano, prima delle due sconfitte subite oltre Tirreno. La seconda è arrivata sette giorni fa, 3-1 a Verona, che ha portato le scaligere ad agganciare le rossoblù al secondo posto, a due punti dalle capolista altoatesine, reduci da un inatteso pareggio casalingo con Beinasco che in contemporanea ospita l’At Verona.

Invernale, secondo turno

Si gioca domani anche la seconda giornata del Campionato Invernale a squadre. Il primo turno è stato dimezzato dalla pioggia, con solo tre match disputati sui sei in programma nella Prima Serie maschile e femminile. Intanto giovedì si è giocato uno dei recuperi: il derby femminile del Tc Cagliari ha visto la squadra A battere la B 3-0.



