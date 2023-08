Domani Aula? Pais convoca la capigruppo  

L’assemblea torna al lavoro dopo la pausa di Ferragosto e subito sarà chiamata ad affrontare temi cruciali per lo sviluppo della Sardegna. E uno degli argomenti portanti è senz’altro il collegato alla Finanziaria che, tra l’altro, prevede anche la modifica della legge Salvacoste, con gli adeguamenti per rendere – nei propositi della Giunta Solinas – più competitivi gli hotel costieri soprattutto nel mercato extralusso.

Ma quando, nei fatti, il Collegato approderà in Consiglio regionale? La data ancora non è stata stabilita anche se la giornata di oggi potrebbe fugare ogni dubbio in modo definitivo.

Alle 13, salvo rinvii dell’ultima ora, si riunirà la conferenza dei capigruppo per stabilire i lavori dell’Aula. A farlo sapere è Michele Pais, presidente della massima assemblea sarda, che non esclude una convocazione a stretto giro.

«Proporrò di riunire il Consiglio regionale già domani, proprio per discutere del Collegato alla Finanziaria, argomento di basilare importanza», dice Michele Pais. «Del resto, mercoledì scorso, la Commissione Urbanistica ha approvato l’emendamento al Collegato che adesso è pronto per il sì dell’Aula».

Da più parti, vista la portata del provvedimento, c’è però il timore che i tempi si dilatino. Lo stesso assessore all’Urbanistica Aldo Salaris ha auspicato l’approvazione del Collegato «entro la prima decade di settembre».

RIPRODUZIONE RISERVATA