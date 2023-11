Domani arriva Schlein, Parisi la bacchetta 

Un tempo la Festa dell’Unità era di solito l’evento conclusivo dell’estate. Quest’anno è quasi la stessa cosa, anche se si celebra a novembre, dato che la manifestazione voluta dal Pd sardo arriva nel primo weekend di temperature realmente autunnali di questo strano 2023. L’appuntamento è per domani e sabato al padiglione G della Fiera di Cagliari: il programma prevede l’usuale alternanza tra momenti di confronto politico, spettacoli, occasioni conviviali.

L’organizzazione, curata dalla segreteria cittadina del partito, è ormai completa: ma il momento clou sarà ovviamente l’intervento di Elly Schlein. La leader nazionale parlerà domani alle 18 e 30. Dovrebbe anche incontrare la candidata governatrice del Campo largo, Alessandra Todde, ma non sarà in ogni caso una conferma della sua investitura, dato che – come ha più volte ribadito la coalizione – la scelta sulla leadership è ormai archiviata.

Sul patto Pd-M5S (non solo in Sardegna) ha per altro espresso nuove perplessità Arturo Parisi, uno dei principali fondatori dell’Ulivo e del Pd. Intervistato dalla Nazione, l’ex ministro ha sottolineato che il Pd «non ha molte scelte» rispetto al rapporto coi Cinquestelle, ma ha criticato «la condivisione coi 5S della decisione di dimenticare le primarie» e «la scelta di concordare al tavolo dei partiti la spartizione dei posti di guida delle diverse amministrazioni». Dubbi anche sul rifiuto di Schlein a partecipare alla festa nazionale di FdI, considerato come «un ritorno al Pajetta» del dopoguerra, «la conferma della fatica di superare il passato e cercare insieme un futuro».

RIPRODUZIONE RISERVATA