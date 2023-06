Domani apre i battenti il “parco avventura” 

Verrà inaugurato domani alle 9.30 il parco avventura realizzato nell’impianto di Riu Saliu. Si tratta di un percorso acrobatico in altezza. Ci saranno, tra gli altri, alcuni dei 130 ragazzi che stanno frequentando il campo estivo. Il parco avventura sarà disponibile anche per feste, compleanni o gruppi di persone che vogliono cimentarsi in questa tipologia di attività. «Bisogna prenotarsi», avverte il presidente delle Pgs Sardegna, Andrea Nazzaro, «e ci sarà sempre un addetto che garantirà la sicurezza».

