Domani “Amajus”  con Elena Ledda  all’Archeologico 

“Amajus” è un originale viaggio poetico in onore della Sardegna e delle sue storie. A prestargli la voce Elena Ledda che domani sera, alle 18, intonerà il suo canto nelle sale del Museo archeologico nazionale di Cagliari.

Per “La musa Euterpe nei luoghi della memoria ritrovata”, rassegna musicale ideata e curata da Maria Antonietta Mongiu, archeologa, componente del consiglio di amministrazione del Museo archeologico insieme con Francesco Muscolino, direttore, e lo storico dell’arte Franco Masala, si esibirà una protagonista assoluta del canto. Con il Quintetto presenterà un lavoro in cui «una voce di donna, potente e versatile, raccoglie le mille voci di donne del passato e le porta nel futuro». Il percorso, scritto in sardo da Maria Gabriela Ledda e accompagnato da arrangiamenti e musiche originali, dipana storie di vita che toccano temi universali, fortemente legati alla tradizione. Spiega Mongiu: «È motivo di gioia vedere tanti sardi e tantissimi ospiti della Sardegna, venire a contatto, nelle sale del Museo archeologico nazionale, con la nostra cultura materiale e con quella musicale, antica e contemporanea». (f. r. p.)

