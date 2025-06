Domani alle 19.30 Fabbrica Illuminata celebra Sergio Atzeni 

Un omaggio a Sergio Atzeni a trent'anni dalla sua scomparsa, in un’anteprima a Cagliari di “Dialoghi di Carta”, la rassegna letteraria della Fabbrica Illuminata alla settima edizione. Domani alle 19.30, nella sala Eleonora d’Arborea, in via Falzarego 35, va in scena il reading corale “S’Ard, i danzatori delle stelle, ballo a cinque passi”, adattamento tratto dalle pagine dei romanzi di Sergio Atzeni “Passavamo sulla terra leggeri” e “Il quinto passo è l’addio”.

Scrittore, giornalista e traduttore italiano, era nato a Capoterra il 14 ottobre 1952, trascorse la prima infanzia a Orgosolo per poi approdare a Cagliari. Morì a Carloforte il 6 settembre 1995.

Curato da Elena Pau e con musiche di Mauro Palmas, il reading è eseguito dal coro narrante del laboratorio di lettura della Fabbrica Illuminata, un gruppo di lettura permanente, ormai al suo terzo anno di attività.

Sotto i riflettori, dove tra parti da solista e dialogiche si inserisce il coro narrante, Valter Canavese, Adriana Gallus, Maria Rosaria Mameli, Maria Teresa Meloni, Carla Orrù, Rita Pau, Cenzina Planu, Patrizia Puddu.

Ingresso gratuito su prenotazione tramite mail all’indirizzo prenotazioni.fabbrica@gmail.com o whatsApp al numero 389 8787413.

RIPRODUZIONE RISERVATA