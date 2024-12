Domani alle 19 Ridotto Carmen Melis riflettori puntati sul Quartetto Adorno  

Chiude col botto la stagione concertistica 2024 organizzata dall’associazione Amici della Musica di Cagliari: per suggellare il cartellone di quest’anno, sul palco del Teatro Carmen Melis di Cagliari, saliranno il Quartetto Adorno, Matthias Ziegler e Boris Begelman, per tre appuntamenti di assoluto livello. La stagione, realizzata grazie al sostegno del ministero della Cultura, dell’assessorato ai Beni Culturali e della Fondazione di Sardegna, ha permesso agli amanti della musica da camera di assistere a concerti di grande carattere, con artisti famosi in tutto il mondo.

Domani, alle 19, al Teatro Carmen Melis il Quartetto Adorno, ensemble di grande prestigio, per una serata dedicata alla musica da camera con un programma che include composizioni di Ravel, Barber e Dvorak. Un’occasione unica per apprezzare la ricchezza e la profondità di tre giganti della musica cameristica, interpretati da uno dei quartetti più affermati della scena. Il 12 dicembre sarà la volta del flautista svizzero Matthias Ziegler, noto per la sua straordinaria tecnica e sensibilità interpretativa, che proporrà un programma che mescola sonorità moderne e sperimentazione. Un concerto che promette di esplorare nuove frontiere nel repertorio flautistico. La stagione chiuderà il 19 dicembre con Boris Begelman, violinista di grande talento che si esibirà in un programma solista dal titolo evocativo “Sei Solo”, con musiche di Biber e Bach.

RIPRODUZIONE RISERVATA