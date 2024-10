Domani alla Fiera torna l’Oktoberfest 

Le disco di viale Marconi hanno riaperto i battenti e questo è il segnale che la stagione autunnale in disco è cominciata, anche se siamo a ottobre. Un weekend ricchissimo di nuove serate, celebrazioni ed eventi.

Stasera

Partiamo da Castello: oggi al De Candia la prima uscita del party Escape con i DJ JKF e Meloni (House). Inaugura con un party universitario il Soho. I dj sono 4AM, Spoli, Nait (hiphop/rnb), latin room con Roly e Milia .Per chi ama l’elettronica Smile House all’Anyway con la DJ Marta Taddei. I resident sono C_Sky e Sanna. Formula classica al Bacan: tramonto funky di DJ Agostinelli, live di Rovelli poi Tixi (house). Al vicino Sunset le hits del DJ LouJay. Bling con musica black al Twelve12 con i DJ Fueghito e Selected Bad. Allo 040 live dei SuoniAlternativi, poi in consolle Prefumo. CiaoParty con karaoke e DJ al Donegal.Al Capolinea, revival con DJ Mereu. B-Live Lift Off con Mark Tembo. Lemon party al Mood Club.

Domani

All’Anyway festa per i vent’anni di BassStation: djset di Tobias, poi i vari B2B - consolle condivise tra i DJ Claudio PRC/Ness, Save your Atoll/Wttm, Model Shape B2B Genetic Drums. Inaugura il Room Club con i dj Bacchi, Casu, Matthew, Cozzolino e Spoli. Inaugura anche il sabato notte universitario al vicino Soho con i DJ Leoni, Farigu e Pinelli, privè Housebox con i dj Busonera, Fendi e Zonnedda.Riapre la Fiera con l’Oktoberfest. Inizio alle 18, musica tradizionale tedesca poi live con i Nonsoulfunky e djset di Casu e Tixi. Afrobeat e dancehall al B-Live con dj 4AM. Sunset al Bacan con DJ Carrusci, a seguire Sanders (house). Al Capolinea i Currueddus Dream con il dj Mereu (revival).

