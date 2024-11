Domani al Tc Cagliari serve un ultimo sforzo 

A una domenica dal traguardo. Si gioca domani il match di ritorno dei playout-salvezza del campionato nazionale di Serie A1 di tennis femminile a squadre. Il Tc Cagliari, dalle 10, ospiterà il Park Tc Genova sui campi in terra battuta del circolo di Monte Urpinu. Dopo la vittoria per 3-1 in trasferta nella sfida d'andata, firmata dalla romena Andreea Prisacariu, dalla romagnola Alessandra Mazzola e dalla nuorese Barbara Dessolis, alle ragazze di capitan Martin Vassallo Arguello basterà vincere due dei quattro match in programma (tre singolari e un doppio) per festeggiare la permanenza nella massima serie. Con una vittoria o un pareggio, il Tc Cagliari (che ha in rosa anche la spagnola Jessica Bouzas Maneiro, la bulgara Gergana Topalova, Nuria Brancaccio e Marcella Dessolis) confermerebbe la categoria anche per il 2025, con una sconfitta per 3-1 sarebbe necessario un doppio di spareggio per decidere la vincitrice, mentre solo un 4-0 genovese condannerebbe le cagliaritane alla A2. La capitana genovese Giorgia Buchanan non dovrebbe schierare una squadra molto diversa rispetto a quella vista domenica scorsa, con la tedesca Anne Schaefer, Cristiana Ferrando e il “vivaio” Anita Bertoloni, ma ha in rosa anche la lettone Daria Semenistaja e le italiane Alessandra Teodosescu e Costanza Traversi. Nell'altra sfida di giornata, Canottieri Casale e Beinasco partiranno dal 2-2 dell'andata.



