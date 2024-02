Domani a Sassari l’oboista olandese  Ralph van Daal 

“I concerti di primavera”, la più longeva rassegna cameristica del territorio, torna domani a Sassari. Il concerto inaugurale, dalle 20.30 nella sala Sassu del Conservatorio Luigi Canepa in piazzale Cappuccini, avrà come protagonista l’oboista olandese Ralph van Daal, accompagnato al pianoforte da Mauro Masala, docente al Conservatorio di Sassari – dove si è diplomato col massimo dei voti a 18 anni – e vincitore di numerosi concorsi internazionali, oltre che protagonista di diverse incisioni anche in prima esecuzione mondiale.

Il programma del concerto di domani prevede l’esecuzione di Romanze senza parole op. 53 di Felix Mendelssohn-Bartholdy, Suita di Pavel Haas, la Rapsodia L98 di Claude Debussy per corno inglese e pianoforte e Richiamo d’amore di un fauno per corno inglese e pianoforte di Hans Steinmetz.

La campagna abbonamenti è ancora aperta per le conferme e per i nuovi abbonati, con sconti previsti per anziani e studenti: gli iscritti al Conservatorio, all’Università di Sassari e al Liceo musicale Azuni pagheranno per l’intera stagione appena 25 euro rispetto alla tariffa intera (65 euro). Anche il biglietto serale (intero 10 euro) è scontato per studenti, under 25 e over 60.

