Domani a Pescara la Torres sbarca con i due acquisti 

Sassari. Per il big match di Pescara la Torres potrà riproporre sulla fascia destra Zecca e avrà a disposizione anche i due nuovi acquisti: il difensore Mario Mercadante, ex Gubbio, e del centrocampista Riccardo Casini. A proposito, l'ingaggio dell'ex Arzignano Valchiampo costringe a sfoltire la rosa e così la società rossoblù ha deciso di dare in prestito il ventunenne Francesco Nunziatini che aveva riscattato dall’Inter. Nunziatini giocherà nel Sestri Levante, formazione dello stesso girone dei rossoblù dove avrà più spazio per maturare. Del resto già nella stagione passata la Torres aveva deciso di lasciar perdere il discorso dei premi per il minutaggio dei giovani perché puntava in alto e si è affidata a un gruppo che è tra i più esperti del campionato. Basti dire che ci sono nove giocatori Over 26 e otto Over 30.

Sulle ambizioni dei rossoblù è fiducioso anche il difensore Mercadante, che da 11 anni frequenta la serie C (Cesena, Savoia e soprattutto Monopili): «Per la mia esperienza quando una squadra che ha fatto bene mantiene lo zoccolo duro e vi innesta alcun rinforzi, produce sempre un campionato importante e sono sicuro sarà così anche qui a Sassari che ho scelto per la serietà della società, il calore dei tifosi e lo stile di vita in Sardegna».

Le scelte

Il rientro dalla squalifica di Zecca significa che giocherà da titolare sulla fascia destra, mentre a sinistra il ballottaggio potrebbe essere vinto da Zambataro nei cofnronti di Guiebre. Solo oggi si saprà se sarà convocato il centravanti Diakite che ha ripreso ad allenarsi. In ogni caso difficile che parta titolare. Il terzetto offensivo dovrebbe essere ancora composto da Varela, Fischnalle e Scotto, con Goglino ed eventualmente Diakite a fare da cambi. Senza Idda, che dovrà essere operato a una caviglia e starà fuori almeno un mese, il primo cambio per la difesa diventa Mercadante che come ha chiarito: «Il ruolo di braccetto sinistro nella difesa a tre è quello che mi consente di esprimermi meglio».

