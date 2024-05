Domani a Monza e Udine due sfide per la salvezza 

Non solo il Cagliari col Sassuolo: domani sono in programma altre due sfide salvezza fondamentali e i rossoblù (in campo alle 12,30), nel caso non dovessero conquistare i 3 punti che darebbero loro la matematica certezza di restare in Serie A, attenderanno notizie dai campi di Monza e Udine, dove giocheranno il Frosinone e l’Empoli. Match al via entrambi alle 15.

I bianconeri friulani col successo di Lecce sono usciti dalla zona retrocessione: vincere ancora significherebbe salvarsi e rendere più complicata la situazione dell’Empoli, al momento terzultimo e atteso nell’ultima gara dalla sfida casalinga contro la Roma, ancora in corsa (teoricamente) per un posto in Champions.

In Brianza i ciociari di Di Francesco, a quota 32 punti come i toscani, affrontano una squadra che non ha più alcunché da chiedere al campionato e dunque potrebbero incontrare meno ostacoli; ma la formazione allenata da Palladino ha dimostrato di essere un osso duro da affrontare in casa, e se anche il Frosinone vincesse dovrà poi giocarsi la salvezza in casa nell’ultimo turno contro l’Udinese. Un incrocio di scontri diretti che potrebbe favorire il Cagliari, il quale comunque ha necessità (per togliersi ogni pensiero) di conquistare tre punti in due gare. Meglio farlo subito.

Oggi invece si giocano Lecce-Atalanta (alle 18) e Torino-Milan (alle 20,45): i salentini sono già salvi, i bergamaschi devono centrare la qualificazione in Champions, i granata sognano ancora la Conference League e i rossoneri sono sicuri di arrivare secondi.

