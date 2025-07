Domani a Lo Quarter per “Alghero Estate” 

“Alghero Estate” è la rassegna organizzata da CeDAC sulla Riviera del Corallo. Quattro titoli in cartellone sino al 31 agosto nello spazio en plein air del complesso architettonico de Lo Quarter. Si comincia domani alle 21.30 con “Il romanzo della Bibbia”, un appassionato e coinvolgente viaggio attraverso i testi sacri fondamentali per le tre religioni monoteiste in compagnia del giornalista e scrittore Aldo Cazzullo e dell'attore e cantante, drammaturgo e regista Moni Ovadia, sulle note del violino di Michele Gazich, per riscoprire vicende e personaggi emblematici della cultura occidentale. Una narrazione affascinante incentrata sulle figure e le storie dell'Antico Testamento, dalla Creazione alla distruzione di Sodoma e Gomorra, da Adamo e Eva nel Giardino dell'Eden al diluvio universale con la costruzione dell’Arca di Noè, dal patriarca Abramo e la ricerca della terra promessa «fino alla profezia di Isaia che preannuncia e lascia intravedere l’arrivo del Messia». Aldo Cazzullo sfoglia alcune delle pagine più significative di un'opera monumentale, in un recital impreziosito dalle letture e dai canti ma anche dagli interventi di Moni Ovadia, profondo conoscitore della cultura ebraica.

