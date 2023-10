Domani a Lione c’è Italia-Francia  Gli azzurri contro i possibili campioni 

Mentre l'Australia è ormai praticamente fuori già nella fase a gironi, l'Italia si appresta alla missione impossibile del match contro la Francia. Domani a Lione i padroni di casa saranno privi della loro stella Antoine Dupont, considerato il miglior giocatore del panorama internazionale, capitano sarà un altro fenomeno della palla ovale, Charles Ollivon. A spaventare gli azzurri, reduci dalla traumatica sconfitta per 96-17 contro gli All Blacks, ci sarà anche Uini Atonio, colosso di 1.97 per 152 chili famoso in fatto di placcaggi. E l’Italia? L'azzurro Stephen Varney, venerdì nel XV titolare, racconta che «perdere in quel modo con la Nuova Zelanda ci ha devastati. Per riprenderci abbiamo deciso, tutti insieme, di scrivere i nostri pensieri su quel match su dei bigliettini di carta che poi abbiamo gettato nel fuoco. Penso che ci sia servito per dimenticare: domani è un'altra partita, lasciamoci il resto alle spalle». Il ct, Kieran Crowley, alla sua ultima apparizione sulla panchina azzurra a meno di miracoli, giocherà col doppio playmaker, ovvero i numeri 10 e 12.

