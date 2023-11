Domani a Cagliari l’esordio letterario del sindaco di Norbello Matteo Manca 

Matteo Manca presenta domani a Cagliari “L’eredità del male. Ultimo dono di un assassino” (Thapros editrice) con Ciro Auriemma alla libreria MieleAmaro di via Manno 88. Matteo Manca è nato ad Oristano nel 1980. Laureato in Giurisprudenza all’Università di Cagliari, è segretario Comunale in diversi comuni della Sardegna. Dal 2015 è sindaco di Norbello. “L’eredità del male” è il suo romanzo d'esordio.

Il libro. Il noto e controverso criminologo bolognese Oreste Ginevra è chiamato a indagare sul caso di un serial killer che sta seminando morte e paura in un piccolo centro della Sardegna proprio nei giorni in cui si tiene l’importante festival musicale locale. Oreste è un cinquantenne Asperger, con il viso da ragazzino e gli occhialini alla John Lennon, che si muove sempre in compagnia del suo boston terrier. Il detective dovrà fare i conti con le contraddizioni dell'isola, in un mondo dove la realtà spesso si confonde con la finzione.

