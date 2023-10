Domani a Cagliari “La musa Euterpe” e i concerti al Museo 

Da Astor Piazzolla a Ennio Morricone alle sonorità delle launeddas, ovvero la musica tradizionale sarda associata a melodie, brani e sonorità di tutto il mondo. È il filo conduttore della rassegna “La musa Euterpe nei luoghi della memoria ritrovata“, che per il consueto appuntamento domenicale al Museo archeologico nazionale di Cagliari propone concerti che viaggiano da un luogo all’altro, oppure da un tempo all’altro.

A inaugurare la matinée di domani, dalle 10 alle 13, saranno le corde della chitarra sarda di Ignazio Cadeddu, con “Cordas a cuncordu“, che è anche il titolo del suo secondo album, pubblicato nel 2010. Ricercatore in etnomusicologia, Cadeddu propone in giro per la Sardegna, l’Italia e l’Europa le musiche della tradizione sarda rielaborate alla chitarra.

Alle 11 seguirà il concerto con le launeddas di Assotziu Launeddas, e, alle 12, il duo Perfetto, composto da Clorinda Perfetto, al pianoforte, e Robert Witt, al violoncello, eseguirà musiche di Piazzolla, Morricone e José Bragato. Il duo si è esibito in oltre 300 concerti in Europa e Sud America, e in numerosi programmi televisivi e radiofonici.

Il progetto intitolato a Euterpe è ideato e curato da Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino, direttore del Museo archeologico, insieme con lo storico dell’arte Franco Masala ( f.r.p. ).

