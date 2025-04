«Domandò perdono a nome di chi mi tenne in carcere 33 anni» 

Uno strano destino quello di Beniamino Zuncheddu: il detenuto liberato dopo 33 anni di prigionia è stato uno tra i primi sardi a incontrare Jorge Mario Bergoglio quando divenne Papa Francesco. Faceva parte della delegazione di detenuti del carcere di Buoncammino che il pontefice ricevette durante la sua visita pastorale a Cagliari. Ed è stato anche uno degli ultimi sardi a incontrarlo prima della morte: il 23 agosto Zuncheddu fu ricevuto, in udienza privata, dal Papa nella biblioteca del Palazzo apostolico. «È stato», racconta l’uomo, «un incontro breve e toccante: il Papa mi ha chiesto di pregare per lui, io gli ho chiesto di pregare per me».

L’abbraccio

Un incontro toccante, un incontro che rimarrà per sempre nella memoria di Zuncheddu. «Già da allora», riprende, «si vedeva che il Papa era sofferente, aveva difficoltà a reggersi in piedi». Nessuna parola, almeno con lui, sugli anni trascorsi ingiustamente in carcere. «Ma lui conosceva la mia vicenda». D’altronde, i due si erano già incontrati quando, nel 2013, Bergoglio era venuto a Cagliari. Zuncheddu era stato scelto tra i detenuti del carcere di Buoncammino per leggere un messaggio al Papa. «Siamo poi rimasti in contatto epistolare, Gli scrivevo durante la revisione del processo», aveva raccontato al termine dell’udienza.

Il dolore

E ieri la notizia della morte. «Sono davvero addolorato, era una persona squisita, umana, disponibile. Quell’incontro con lui è indimenticabile: d’altronde, non capita tutti i giorni di trovarsi davanti una persona così importante. E, soprattutto, una persona tanto squisita. In questo momento provo un enorme dispiacere, un grande dolore».

L’incontro

In quel 23 agosto di un anno fa, ad accompagnare Zuncheddu c’erano l’arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi, il sindaco di Burcei Simone Monni, il parroco del paese don Giuseppe Pisano e la sorella dell’ex detenuto, Augusta Zuncheddu. «Ogni volta che ripenso a quell’incontro», ricorda Monni, «provo una sensazione incredibile. Mi sono ritrovato davanti all’uomo più potente del mondo che, però, aveva gli occhi di un neonato, capaci di trasmettere dolcezza e serenità». E anche grande curiosità. «Gli ho consegnato un quadretto con un mutetu in sardo: lo ho letto e ha subito sottolineato la vicinanza tra la lingua sarda e la lingua spagnola». Non l’unica cosa che aveva colpito Monni. «Guardandolo, chiese perdono a Zuncheddu a nome di chi gli aveva fatto trascorrere trentatré anni in carcere». Impossibile, dunque, non provare dolore per la scomparsa di un uomo così. «Ma», conclude il sindaco, «più che per il papa sono affranto per la perdita di un uomo dall’enorme potenza d’animo».

La commozione

In quell’indimenticabile giornata romana, ad accompagnare Beniamimo Zuncheddu c’era anche l’inseperabile sorella Augusta. Anche lei riesce a trattenere a stento le lacrime. «Appena abbiamo appreso la notizia», racconta, «mia figlia ha urlato: “Nooo, il nostro papa Francesco, quanto ci mancherà ” ». Difficile non restare legati a Jorge Mario Bergoglio dopo quell’esperienza. «Già allora si percepiva il suo malessere. Eppure ci è stato vicino e, soprattutto, è stato vicino a mio fratello: grazie alla sofferenza patita di Beniamino, abbiamo potuto abbracciare un uomo meraviglioso come papa Francesco». Un ricordo personale ma non soltanto. «Grazie a lui e alla vicenda di mio fratello si è parlato della condizione dei detenuti, una questione spesso dimenticata da tutti».

