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20 ottobre 2026 alle 00:45

Domande per Mastros,  proroga 

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In troppi sarebbero rimasti fuori. Così il Comune di Nuoro, a sole tre settimane da Mastros in Nugoro, riapre i termini per partecipare, ma soltanto per chi «dispone di cortili, giardini e abitazioni private».

L’amministrazione comunale ha annunciato la riapertura delle domande per l’edizione 2026 di Autunno in Barbagia nel capoluogo barbaricino, in programma nel weekend del 14 e 15 novembre, ufficialmente «dopo le numerose richieste pervenute». La riapertura riguarda esclusivamente le attività e i soggetti che intendono proporre le proprie iniziative all’interno di spazi privati. Potranno presentare domanda attività produttive, associazioni, proprietari o titolari di spazi lungo il percorso della manifestazione e hobbisti residenti iscritti nell’apposito registro comunale. C’è però una distinzione importante: nessuna riapertura per gli spazi pubblici.

Alla scadenza del primo ottobre, le richieste per ottenere un posteggio su suolo pubblico erano già oltre tre volte superiori ai posti disponibili.

Per presentare le nuove domande ci sarà tempo fino alle 10 di mercoledì 21 ottobre. Una riapertura, dunque, che punta ad ampliare la partecipazione, ma senza modificare l’assegnazione degli spazi pubblici.

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