Domande per l’acqua irrigua, ultimo appello ai ritardatari 

Rispetto alla data di scadenza i tempi sono superati, ma al Consorzio di bonifica aspettano ancora i ritardatari. Ai più distratti è concessa una breve deroga per avere l’acqua irrigua, evitando di vedersi sigillato l’idrante aziendale. L’ente, amministrato da Beppe Giacobbe, potrà attuare il drastico provvedimento in base alle disposizioni degli ultimi anni. Questione di tracciatura e trasparenza. Negli uffici vogliono avere un quadro chiaro dalle campagne, anche per una programmazione futura del servizio. «La domanda di irrigazione - chiariscono dal Consorzio - è un elemento necessario per accedere a finanziamenti e contributi pubblici». (ro. se.)

