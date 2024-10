Doloso il vasto incendio appiccato nel deposito auto 

Fiamme altissime dalla zona Pip: ieri la conta dei danni dopo l’incendio che si è sviluppato martedì notte in un deposito di autodemolizioni. Distrutto ciò che restava di circa 50 carcasse di autovetture stoccate in attesa di essere pressate. I vigili fuoco di Carbonia, coadiuvati dai colleghi di Iglesias, anche grazie all’utilizzo degli idranti presenti nell’azienda hanno lavorato fino a oltre le due del mattino prima di avere ragione delle fiamme.

La titolare Cinzia Sanna, che gestisce l’attività che porta il nome del padre Giancarllo racconta: «Siamo stati allertati dalle forze dell’ordine, ci siamo recati subito sul posto. Dalle telecamere si vede benissimo che il fuoco è stato appiccato alle 21.25 a ridosso della recinzione che dà verso il Pip». L’imprenditrice precisa che «nell’area interessata dall’incendio vengono depositate autovetture fuori uso già bonificate da tutti i liquidi pericolosi, comprese batterie, e serbatoi che per la loro natura sono stoccati in altra sede chiusi e in sicurezza. Come azienda abbiamo investito tantissimo nella sicurezza, dotando la struttura di un impianto antincendio, utilizzato anche dai vigili del fuoco, ma purtroppo di fronte ad un incendio doloso, notturno, le strategie di sicurezza sono messe a dura prova». La stima dei danni è ancora in corso: «Dovrebbe aggirarsi intorno ai 30-40 mila euro, non coperti da assicurazione». (f. m.)

