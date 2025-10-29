Dolori ortopedici, donne più colpite 

“Atocchidos e Cancaros” è il titolo della settima edizione del congresso nazionale di ortopedia sarda che si è svolto nei giorni scorsi. Quest’anno la tavola rotonda è stata dedicata interamente alla donna. «Le patologie di medicina generale e prettamente ortopediche affliggono la donna più dell’uomo» ha spiegato Salvatorangelo Piredda, responsabile scientifico del congresso insieme all’altro specialista Daniele Meloni. Numerosi relatori si sono confrontati su queste tematiche, un ruolo particolare è spettato agli specializzandi della clinica ortopedica di Sassari che hanno illustrato casi clinici trattati e risolti proprio nell'ateneo turritano «dimostrando che anche gli specialisti sardi fanno parte a pieno titolo del mondo dell'ortopedia». Nelle varie relazioni ci si è soffermati sulle differenze fra uomo e donna anche per quanto riguarda la soglia del dolore. «La donna purtroppo soffre molto più dell'uomo, talvolta vive i propri dolori da sola e sopporta maggiormente e in silenzio per non preoccupare nessuno» concludono Piredda e Meloni.

