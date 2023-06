Dolores e le altre, quando l’amicizia nasce camminando 

È notte, la luna ha ormai preso il posto del caldo sole, sono le 21.30 e in via Quartu qualche auto sfreccia veloce. Intanto sotto gli alberi del nuovo parcheggio all’altezza di via Salvo D’Acquisto, inizia a formarsi l’esercito di trenta donne - piano piano si stanno aggiungendo anche gli uomini - che hanno dato vita al gruppo “Camminiamo insieme”. Arrivano da sole o in gruppo, alcune si conoscono e altre no, per qualcuna è la prima volta e tutte, tra una risata e una chiacchierata, sono pronte a mettersi in marcia verso il mare.

La promotrice

«Chi non ci riesce a fare tutto il tragitto si fermi alle saline», grida Dolores Spiga, 59 anni, la donna che ha messo in piedi questo movimento spontaneo di colori e allegria. «L’idea è nata da un post nel gruppo Facebook “Quartucciu info”, una ragazza ha scritto per chiedere se in città ci fossero persone che la sera vanno a camminare. Io che adoro farlo ho colto la palla al balzo e ho, a mia volta, scritto un post, proponendo di darci un appuntamento e di farlo tutte insieme. Ho visto subito grande interesse, ma sinceramente pensavo che dopo due giornate sarebbe finito tutto, invece è passato quasi un mese, l’entusiasmo e la partecipazione stanno crescendo».

L’appuntamento è al ponte di via Quartu ogni martedì e giovedì alle 21.45, non si può sgarrare neanche di un minuto: il percorso è lungo e bisogna partire subito. Le ritardatarie? «Ci raggiungono», ride Spiga, «ma devo dire che sono tutti e tutte abbastanza puntuali, se iniziamo a posticipare anche di qualche minuto diventa tutto più complicato, perché dieci chilometri vanno fatti. Abbiamo iniziato che eravamo solo donne, ma ora si stanno unendo al gruppo anche diversi uomini».

Come Fabrizio Mainas che ha deciso di uscire per far compagnia alla moglie, ma ora si diverte e non si perde un appuntamento. «Da quando sono andato in pensione un anno fa sono completamente fermo, quindi ho deciso di approfittare di questa opportunità, voglio trascinare anche altri amici», spiega. Sono partite in poche, ma la notizia ha subito fatto il giro della città e dei social e così ogni giorno c’è un volto nuovo. «Ho saputo di questa splendida iniziativa e mi sono fiondata a vedere un po’ come l’andazzo e mi piace. Poi ora peso 64 chili e devo arrivare almeno a 58, quindi sono molto gasata», dice Rita Isola, quartuccese di adozione.

L’identikit

Non c’è un target di età, all’appuntamento in via Quartu arrivano cinquantenni e anche ultra settantenni. «È un modo per fare attività fisica e tenersi in forma, ma è anche e soprattutto un’occasione per socializzare. Mi rendo conto che c’è tanta voglia di stare insieme. Il percorso lo condivido sempre prima sul gruppo Facebook così tutte e tutti hanno idea di quale tragitto andremo a fare. Sarebbe bello farlo anche di mattina ma c’è chi lavora», conclude Dolores Spiga prima di dare il via alla camminata.

