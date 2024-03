Dolore, sintomo principale del cancro 

«Secondo quanto riportato dalla IASP (International Association for the Study of Pain) nel 2020», spiega la dottoressa Maria Cristina Deidda, referente del Centro ambulatoriale di cure palliative e terapia del dolore all’ospedale San Giovanni di Dio a Cagliari, «la definizione di dolore è la seguente: “una spiacevole esperienza, sia sensoriale che emotiva, soggettiva, associata a un danno reale o potenziale dei tessuti”».

«Le neoplasie», prosegue Deidda, «costituiscono un’ampia varietà di malattie che possono produrre dolore con il coinvolgimento di tutti i tessuti dell’organismo. Il dolore è uno dei sintomi principali del cancro, sia per l’elevata frequenza, sia per il suo impatto sulla qualità della vita. La presenza cronica di dolore interferisce con le attività quotidiane, con le relazioni sociali, limita l’autonomia, e infine altera l’equilibrio psicologico del paziente. Il 30% dei pazienti sottoposti a cure oncologiche e il 70% in fase avanzata, presentano dolore dovuto alla malattia. La prevalenza del dolore è quindi maggiore nel fine vita».

«Nel nostro Centro all’ospedale San Giovanni di Dio», aggiunge la specialista, «vengono trattati i dolori benigni e la presa in carico del paziente oncologico per ogni sintomo correlato al tumore, fin dalle cure oncologiche iniziali (Cure palliative precoci) sino all’accompagnamento terminale, con l’attività sinergica del medico palliativista e dell’anestesista algologo. Sappiamo che il dolore cronico neoplastico è determinato nel 70% da un meccanismo patogenetico di tipo compressivo/infiltrativo causato dal tumore, e nel 30% dall’azione pro-infiammatoria del tumore stesso e dal rilascio di sostanze algogene ad azione vasocostrittrice. Possono essere causa di dolore anche alcuni trattamenti (plessopatie post radioterapia e chirurgia o neuropatia tossica post chemioterapici)».

«I farmaci che maggiormente utilizziamo», specifica Deidda, «sono gli oppiacei, per via orale, trans-dermica o infusiva. Nel nostro ambulatorio i trattamenti hanno il fine di migliorare la qualità di vita del paziente, controllando qualunque sintomo correlato alla terapia e al tumore (nausea, anoressia, cachessia, depressione) e infine riducendo il livello del dolore fisico e la sofferenza del paziente e del suo nucleo familiare. Non si agisce solo con trattamenti rivolti al dolore fisico, quindi, ma al dolore totale, nella sua componente psicologica, emozionale, sociale, con tecniche di distrazione e artistiche, psicologiche, spirituali».