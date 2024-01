Dolore e speranze dietro le sbarre 

C’è chi spera di poter uscire presto per ritornare a casa, nella sua terra insieme ai suoi familiari. C’è chi punta a essere trasferito in una comunità, in modo da imparare un lavoro e poter avere poi un inserimento nella società più semplice. Alcuni vivono dei disagi importanti e vedono il futuro molto complicato. Tante le storie di dolore ma anche di speranza dietro le mura del carcere minorile di Quartucciu. Racconti ed emozioni fatti propri dalla garante regionale dei detenuti Irene Testa che ha trascorso il primo giorno dell’anno con gli ospiti del penitenziario minorile. «Sono andata via con grandi emozioni», ammette.

I problemi

«Continuo a pensare che quella struttura non sia adatta per i ragazzi e che vada chiusa», aggiunge. «Ho però toccato con mano il grande lavoro degli educatori, dei volontari e della direzione: fanno miracoli per rendere meno brutto quell’involucro ricco di contenuti e di attività continue».La garante ribadisce dunque che la struttura andrebbe chiusa, ma dal momento che si è scelto di ristrutturarla «vigilerò affinché tutto possa avvenire in tempi brevi, non dovranno esserci deroghe». E ribadisce: «mi fa arrabbiare che sia il demanio a decidere che la struttura debba essere quella perché non ne abbiamo altre a disposizione, anche se mi viene difficile pensare che non ci siano a Cagliari o nell’hinterland altri edifici più piccoli e idonei per poter ospitare giovani detenuti in spazi che potrebbero essere organizzati in modo diverso».

L’esperienza

Un misto di emozioni ha accompagnato la garante all’uscita dell’istituto. «Ho visto ragazzini in un contesto particolare e ho pensato al loro Capodanno nelle celle e a quanti investimenti servono per ridargli un futuro», spiega Testa. Non sono mancati i momenti complicati, per le storie forti e difficili che ci sono all’interno della struttura di Quartucciu. «Ho chiesto ai giovani detenuti cosa desiderassero per il prossimo anno. Quasi tutti hanno espresso il desiderio di andare in comunità, ma ne abbiamo poche e questo è un altro problema. È assurdo pensare che non essendoci istituti adatti per svolgere le attività importanti delle comunità di recupero, questi ragazzi debbano stare in carcere». C’è anche chi le ha chiesto di poterle parlare in privato. «C’è chi vorrebbe tornare nella sua regione, per poter stare vicino alla famiglia. Ognuno di loro ha un bagaglio, fatto di tanta sofferenza ma anche di tante risorse. Purtroppo sono vittime del disagio che hanno vissuto nella loro crescita. Per me è stata una giornata importante».

Tante attività

La garante ha inoltre potuto ripercorrere le tante attività e iniziative che vengono svolte all’interno del carcere minorile. L’ultima è stata quella della giornata solidale organizzata dalla direzione dell’Istituto e dalla Fondazione Giulini: ua partita di calcio a 5 tra alcuni giovani detenuti, agenti e chef, davanti a un pubblico di tanti amici e amiche. E poi tutti insieme a degustare il ricco e gustoso buffet dove l’arte culinaria regionale si è ben mescolata con quella nazionale e internazionale.

RIPRODUZIONE RISERVATA