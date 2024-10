Dolore e commozione per l’ultimo saluto a Elisabetta Montis 

«Una donna che ha combattuto fino all’ultimo e che ha sempre cercato di affrontareuna vita difficile con tutte le possibilità che erano nelle sue forze. E deve essere d’esempio per tutti, perché un cristano non si arrende mai. Elisabetta non ha perso: ha vinto perché grazie alla sofferenza ha la possibilità di contemplare la bellezza di Dio». Con queste parole don Pietro Mostallino ha scelto di ricordare Elisabetta Montis, di Serramanna, deceduta il 9 ottobre a seguito di una presunta setticemia nell’ospedale di Nostra Signora di Bonaria di San Gavino.

I funerali si sono svolti ieri, dopo essere stati sospesi perché la Procura di Cagliari ha disposto che venisse eseguita l’autopsia per chiarire le ragioni del decesso, sul quale è aperto un fascicolo contro ignoti, con l’ipotesi di reato di omicidio colposo.

Davanti all’altare della parrocchia di Sant’Ignazio da Laconi, a Serramanna, la bara con un cuscino di rose bianche: un dono da parte della mamma Olivia, del fratello Emilio e della sorella Monica, tutti seduti nel primo banco. La chiesa gremita e tanta commozione: il paese intero si è stretto intorno alla famiglia Montis per l’ultimo saluto alla giovane donna, e soprattutto alla mamma Olivia, che straziata dal dolore, ha pianto per tutto il rito funebre.

Al termine della cerimonia, prima che la salma venisse accompagnata fino al vicino cimitero comunale, don Pietro ha ringraziato le amiche di Elisabetta che nei giorni scorsi, per dimostrare il proprio affetto e solidarietà alla famiglia, hanno organizzato una fiaccolata in memoria della giovane donna.

