Dolianova, la sfida: «Anche San Biagio merita un cocchio» 

Un’intera comunità mobilitata per San Biagio, uomini e donne al lavoro per donare al Santo un cocchio da utilizzare nelle occasioni solenni. «Questo sarà l’ultimo anno in cui San Biagio verrà portato a spalla in processione o su un carro preso in prestito da altri paesi». È una certezza più che una speranza quella di Luca Dessì, presidente della “Societas Sicci Sancti Blasi” di Dolianova, associazione che affianca la parrocchia nell’organizzazione della festa per il santo di Sebaste, vescovo e martire armeno vissuto nel terzo secolo, invocato per la protezione dalle malattie che colpiscono la gola.

L’iniziativa

«L’idea è nata su sollecitazione degli anziani di Sicci, il paese che insieme a San Pantaleo diede origine nel 1905 all’attuale Dolianova. «Da un po’ ne parliamo – spiega Dessì – io ho solo raccolto l’entusiasmo dei fedeli che durante la festa dello scorso anno, per la prima volta, hanno visto San Biagio in processione all’interno di un cocchio che ci è stato prestato da Villa San Pietro. Crediamo che San Biagio meriti un cocchio tutto suo».

La base su cui verrà realizzato è un antico carro agricolo di manifattura italiana risalente agli ultimi anni dell’800/primi del ‘900 che si trovava a Domus de Maria. «Apparteneva a una famiglia di carradoris che da generazioni possiede un giogo di buoi, impiegato in passato per i lavori agricoli o il trasporto di materiali – rivela Dessì – la struttura è identica a quella del cocchio di campagna di Sant’Efisio utilizzato per il percorso verso Nora dopo la processione solenne del primo maggio a Cagliari. Il carro ci è stato venduto con l’impegno da parte nostra di farne un cocchio».

La comunità

Una spesa importante che l’associazione spera di coprire con le offerte dei fedeli. Altri soldi, e tanti, serviranno per realizzare la struttura. Fabbri e falegnami del paese si sono già offerti per dare una mano d’aiuto, l’architetto dolianovese Franco Serra si occuperà invece del progetto. Già pronto un primo bozzetto con un’impronta identitaria molto marcata: «Si deve capire che siamo a San Biagio – sottolinea Serra – non sarà il solito cocchio pseudo-barocco come tanti che si vedono in Sardegna. La parte superiore sarà ispirata all’architettura della chiesa. L’elemento fondamentale è l’arco a tutto sesto che contraddistingue la parte del campanile e il cupolino semisferico con le scandole. Ho dilatato ovviamente i quattro archi delle facciate, in modo tale che il santo si possa vedere. I colori saranno gli stessi (rosso e verde) che si vedono all’interno e all’esterno della chiesa».

La fede

Un’opera d’arte destinata a restare per le generazioni future: «San Biagio ci protegge dal 1673 quando fu costruita la chiesa – afferma Luca Dessì – merita tutta la nostra riconoscenza così come gli altri santi venerati a Dolianova, cominciando da San Pantaleo, l’altro patrono. Per questo il cocchio sarà messo a disposizione di tutti i riti organizzati dalle nostre due parrocchie».

La colletta

Sono già tante le adesioni dei fedeli, la raccolta di fondi è iniziata sotto i migliori auspici, un contributo arriverà anche dal Comune. Chi vuole fare una donazione può farlo direttamente in chiesa dove è stata sistemata una cassetta dedicata al progetto, oppure rivolgersi a don Sandro Zucca. «È bello vedere la comunità religiosa unita in questo progetto – commenta il parroco – San Biagio è un santo importante, è giusto che gli venga reso onore come merita». Aspettando il cocchio, si prepara la festa: dal 26 al 28 agosto riti religiosi e spettacoli animeranno per tre giorni il centro di Dolianova.

