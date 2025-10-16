VaiOnline
Dolianova.
17 ottobre 2025 alle 00:29

“Dolia è”, alla scoperta dei sapori e delle tradizioni 

Tre giorni di festa alla scoperta dei sapori, dei suoni e delle tradizioni sarde. Torna nel fine settimana a Dolianova il festival “Dolia è” organizzato dal Comune in collaborazione con l’associazione “Framentu” e il contributo della Regione.

Si parte domani mattina a mezzogiorno con l’apertura degli stand di artigiani e hobbisti nelle piazze Europa e Brigata Sassari. In esposizione le creazioni artistiche e le eccellenze dell’enogastronomia del Parteolla apprezzate in tutto il mondo. In piazza anche un’interessante mostra fotografica sull’influenza spagnola negli abiti tradizionali della Sardegna. Alle 12, l’avvio degli spettacoli musicali con l’esibizione del Coro femminile “Punto Musica”. Nel pomeriggio la jam session della Space Germs e, alle 17 i balli con il gruppo folk “Città di Dolianova. Si prosegue alle 18.30 con la sfilata delle maschere del carnevale barbaricino “Boes e Merdules”di Ottana e, alle 19.30, la Magia del Fuoco tra arte, teatro e danza.

Tra gli appuntamenti della domenica il canto ancestrale dei Tenores di Bitti (alle 16.00), i suonatori di launeddas (alle 14.30) e la sfilata de “is Cerbus” di Sinnai (alle 18.30). Uno spazio sarà dedicato ai bambini con le Giostre Duville. Per i giovanissimi, Dj Set fino a tarda sera con i dj Lukane e Anthony Zella. Per consentire lo svolgimento della manifestazione, sarà istituito il divieto di transito e di fermata nell’area di sosta di Piazza Brigata Sassari e il divieto di fermata in Viale Europa. (c. z.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

