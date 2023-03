Dolcissime opere d’arte  

Le sue mani sono un marchio di fabbrica, il suo istinto artistico ha conquistato tutta l’isola e non solo. Tutti conoscono i sospiri di dama e i coricheddos firmati Viviana Catzola, 41 anni di Triei. Dolci della tradizione sarda che si vestono a festa, così belli che è un peccato mangiarli. La bambina che osservava un’intera famiglia impegnata nel rito del pane e dei dolci, dalle cinque del mattino fino alla sera, ha assorbito tutti i segreti, l’amore e la dedizione.

Famiglia

Dai nonni, alla madre, alle zie, alle cugine, fino ai due fratelli maschi: i Catzola hanno la cucina nel sangue. «A Triei tutte le famiglie hanno un forno a legna in casa. Ricordo che sentivo il desiderio di partecipare e mettere le mani in pasta, ma sembravo troppo piccola per imparare. Una delle mie zie ha notato quanta passione c’era nei miei occhi e ha pensato bene di farmi provare: tutto è nato lì», racconta Viviana. Da ragazzina, per circa dieci anni, si dedica a lavori che non c’entrano niente con il mondo del dolce.

La notte

La grande passione torna a galla quando diventa mamma, nel 2010. «Mia figlia la notte non dormiva tantissimo, allora cercavo di intrattenerla con farina e zucchero a velo. Un bel modo di passare il tempo! Due anni dopo, durante un’occasione, avevo visto dei dolcetti di mandorla che aveva preparato mia zia, semplicemente glassati. Quel giorno mi disse: perché non provi a decorarli? Così, d’istinto, ho iniziato e ho scoperto la mia predisposizione naturale verso la decorazione. Ecco come sono nati i miei famosi “sospiri di dama”», ricorda. Completamente autodidatta, entra a far parte del gruppo di maestri della Federazione Italiana Arte Bianca, dove insegna ai suoi alunni a decorare i dolci tipici della nostra isola. Intanto, la nipote diciottenne sta seguendo le sue orme e la figlia ha scoperto di avere ottime abilità. La tradizione è in buone mani.