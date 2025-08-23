Dolci tipici e cultura rurale alla sagra della mandorla 

Tutto pronto per la nuova edizione della sagra della mandorla a Baressa. Sabato 13 e domenica 14 settembre sarà un fine settimana dedicato a cultura, sapori e tradizione agricola della Marmilla. La sagra, organizzata dal Comune in collaborazione con le associazioni e giunta alla 32esima edizione, rappresenta un punto di riferimento per la valorizzazione della mandorlicoltura e della cultura rurale. Tra le vie del centro storico, verranno aperte le antiche case padronali e sarà possibile scoprire i dolci tipici a base di mandorle, partecipare a percorsi tematici, assistere a dimostrazioni artigianali, spettacoli musicali e immergersi nella vita del paese. Tra le novità previste, un focus dedicato alla filiera della mandorla, con incontri e momenti divulgativi e un percorso esperienziale tra laboratori, showcooking e passeggiate sensoriali. La sagra non è solo un evento di festa ma anche strumento di promozione territoriale. «La mandorla è molto più di un prodotto agricolo – commenta Mauro Cau, sindaco di Baressa - oggi la sagra è l’anima di Baressa, è il momento in cui il paese si racconta e si apre. Dietro c’è un enorme lavoro collettivo: le famiglie che preparano i dolci tradizionali, gli artigiani, le associazioni, i giovani. È un evento che parla di identità, di appartenenza, ma anche di futuro. Promuovere la mandorla oggi significa anche sostenere l’economia locale, creare opportunità e far conoscere un territorio ancora autentico».