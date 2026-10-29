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Selegas.
30 ottobre 2026 alle 00:15

Dolci, musica e tradizioni: invito a “Saboris Antigus” 

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Stand di prodotti tipici, degustazioni, musica e maschere della tradizione sarda. Domani e domenica Selegas ospita la seconda tappa della tredicesima edizione di Saboris Antigus. In programma visite alle case padronali, alla chiesa di Sant’Anna e San Gioacchino, al Museo d’Arte Sacra e ai murales. A Casa Puddu saranno esposti i quadri delle Janas de Oje, mentre a Sa Ziminera sarà visitabile la mostra fotografica “100 anime” di Lorenzo Naitza. Domani mattina le vie del paese saranno animate dalla musica di Marco Sollai alla fisarmonica, Andrea Sollai all’organetto e Tonio Loi alle launeddas; mentre alle 14, in piazza Imperiale, si esibirà Marco Marroccu. Nel pomeriggio, oltre alla musica itinerante dei Fantasias de Ballos, è previsto un laboratorio con degustazione del su gateau. Alle 18 il concerto dei Bertas e Is Animeddas, rievocazione della tradizione locale che coinvolgerà i bambini. Domenica, dalle 9.30, al Giardino del Gusto la colazione con degustazione del flan di latte. Alle 10 è previsto un laboratorio sul miele. Alle 11 spazio alle degustazioni di formaggio e pane, nel pomeriggio si terrà un laboratorio dedicato alle pardule. Alle 15.30 sfilata con i Mamuthones di Mamoiada e i Mamutzones di Samugheo. Per i bambini sono previste attività di animazione e truccabimbi. Dalle 17, in piazza Imperiale, si esibiranno Maria Luisa Congiu e i Fantasias de Ballos.( sev.sir. )

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