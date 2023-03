Dolci in mostra, i fedeli tendono la mano all’Amazzonia 

Tanti dolci in una mostra per aiutare l’Amazzonia. È l’idea della parrocchia San Giorgio Martire che a Sestu ha organizzato una mostra dolciaria per aiutare padre Salvatore Saiu, che in Amazzonia ci è stato per diversi anni gestendo numerose missioni, in particolare negli stati del Parà e Tocantins ai quali è rimasto particolarmente legato.

La mostra è stata organizzata grazie al volontariato delle catechiste, che hanno preparato i dolci. Lasciando un’offerta si contribuirà ad aiutare i poveri e i bisognosi della sua ultima missione amazzonica: in particolare per sostenere le spese sanitarie come l’acquisto di medicine, visite mediche, ricoveri, esami e tutto ciò che riguarda la sanità che in quelle zone è assai precaria nonché per tutte le necessità della vita delle missioni.

L’organizzazione

Nei luoghi più sperduti e lontani dalle capitali amministrative la chiesa e la missione rappresenta un punto di riferimento, e a volte addirittura l’unico posto in cui si può ottenere istruzione, un po’ di servizi sanitari e di aiuto in tanti problemi di ogni giorno.

Nato a Gonnosfanadiga, Saiu ha speso trentacinque anni della sua vita aiutando i poveri, ed è tornato per un breve periodo a Sestu. La mostra inizierà stasera e continuerà per tutta la giornata di domani, nei locali dell’oratorio di fronte alla chiesa di San Giorgio. Padre Saiu racconterà alcuni aneddoti della sua missione in Amazzonia.