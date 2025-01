Dolci, giocattoli e vestiti per i piccoli orfani del Libano 

I Caschi blu italiani donano giocattoli, dolci, ma anche vestiti ai bambini di un orfanotrofio in Libano grazie a un'iniziativa che, si legge in una nota ufficiale dell'amministrazione sansperatina, è «frutto della sinergia tra i comuni di San Sperate, Monastir, Collinas, Maracalagonis e il reggimento logistico Sassari comandato dal colonnello Eugenio Fortunato». A partire, «un carico di giocattoli, dolci, vestiti e materiale scolastico, tra cui zainetti, astucci, pennarelli e quaderni», consegnato dai militari della Brigata Sassari «ai bambini dell’orfanotrofio di Ma’rub»: sono oltre 200 e hanno tra i 4 e i 17 anni.

La consegna del materiale recuperato grazie ai Comuni «è avvenuta con una cerimonia alla quale hanno partecipato il comandante del contingente italiano e del settore ovest di Unifil, generale Stefano Messina, il direttore dell’orfanotrofio Ali Ahmad Hussein e una rappresentanza dei bambini».

«La donazione – ha dichiarato il generale Messina – mostra la forza della solidarietà italiana per alleviare le sofferenze dei giovanissimi ospiti dell’orfanotrofio e regalare loro momenti di spensieratezza in un periodo non facile per il Libano».

RIPRODUZIONE RISERVATA