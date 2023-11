Dolci e spritz alla melagrana, tutto pronto per la sagra 

Tutto è pronto per la 20esima edizione della sagra del melograno, che si svolge per la festività di San Leonardo. L’evento è organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con Comune e associazioni. «Vogliamo riproporre l’evento nel centro di San Leonardo, dove è nato – spiega Francesco Maccioni, presidente della Pro Loco – L'idea è valorizzare il frutto e far conoscere il nostro borgo». Alle 9.30 le escursioni nel parco dell’Ossidiana e nei musei del territorio. Alle 10.15 l’inaugurazione, apertura stand alle 12.30. Dalle 15 giochi per bambini, tour delle chiese e presentazione del liquore di melograno, dolci e spritz alla melagrana. Alle 17 lo spettacolo musicale. ( g.pa. )

