Dolci e spritz alla melagrana, sabato ritorna la sagra 

Ritorna, come ogni autunno a Masullas, l’appuntamento con la “sagra del melograno”. La 21esima edizione è organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con le associazioni del paese e il contributo del Comune. Sabato la piazza San Leonardo, nel centro storico del paese, sarà il fulcro dell’evento che accoglierà, come al solito centinaia di visitatori. Il via alle 15 con l’apertura degli stand e subito inizierà “Baddendi in bixanu”, un percorso itinerante attraverso il ballo campidanese e “Degustando il melograno” con la presentazione del liquore, del dolce e dello spritz alla melagrana. Di pomeriggio sono in programma tanti eventi di intrattenimento come “Giogus antigus”, “Arrepentinas e mutetus in Parte Montis” e “Fantasias de ballos” fino alla “Cena del melograno” alle 20 con la musica della “Pover bend – Pomegranate live tour 2024”.

«Abbiamo deciso di mantenere la sagra dove è nata – commenta Francesco Maccioni, presidente della Pro Loco –ovvero nel centro storico. È un modo per valorizzare il cuore del paese, restando fedeli alla tradizione e alle sue radici. Il melograno è il frutto simbolo di Masullas e vogliamo valorizzarlo su più fronti. Un ringraziamento particolare va all’amministrazione comunale e a tutte le associazioni del paese».

