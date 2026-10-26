Dolcetto o scherzetto? Arriva Halloween  

Teschi e zucche invadono la via dello shopping. Tutto pronto in via Porcu per festeggiare Halloween. Nelle vetrine dei negozi della zona spuntano già scheletri, tombe e ragnatele in attesa di sabato sera.

L’iniziativa è del centro commerciale naturale e rientra nel programma che accompagnerà lo shopping fino a Natale.«La sera di sabato, in ogni negozio, saranno distribuiti regalini per i bambini e premieremo il travestimento più originale, sia baby che adulti» spiega Sergio Piludu, presidente del centro commerciale: «Invitiamo dunque tutti a fare una passeggiata in via Porcu, vestiti a tema».

Chiusa la parentesi Halloween, il programma del centro commerciale naturale proseguirà a novembre con la seconda edizione di Tramudas , organizzata dall’associazione Sa Corbula in collaborazione con l’associazione Il Formicaio e con il contributo della Regione. Cinque giornate, in programma il 13, 14, 15, 20 e 21, per incontrare, conoscere e vivere la Sardegna attraverso i suoi saperi, i suoi sapori e le sue tradizioni.Intanto, anche l’associazione Arcoiris in via Genova si prepara ad Halloween con “Getting reading for halloween”, il laboratorio dedicato alla preparazione di mostri, zucche e fantasmi che si svolgerà giovedì alle 15.30. (g.da.)

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