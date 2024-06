«Dolce&Gabbana nella mia Sardegna» 

Cos’hanno in comune il Cagliari Calcio, la grande moda made in Italy, il gruppo editoriale Conde Nast, lo sbarco della Fiat Cinquecento in America e molte altre imprese felici realizzate negli ultimi anni in giro per il pianeta? La risposta è Fedele Usai, quartese, classe 1971, attuale direttore generale di Dolce e Gabbana, il brand del lusso che dal 30 giugno al 4 luglio porterà la magia dell’ haute couture nel Sud dell’Isola con uno stuolo di celebrità che per quattro giorni parteciperanno a tutti gli eventi, tra Nora e Chia, con base al Forte Village di Santa Margherita di Pula. Per intenderci, lo scorso anno tra i protagonisti della manifestazione che si è svolta in Puglia c’erano il premio Oscar Hellen Mirren, l’iconica Kim Kardashian con la mamma Kris Jenner, la top model Alessandra Ambrosio. E ancora: Kerry Washington, Angela Bassett, Diana Ross, Venus Williams, Mariacarla Boscono, per citarne solo alcuni. Usai, super tifoso e vice presidente del club rossoblù, oggi ai microfoni della trasmissione La Strambata, su Radiolina, non vuole svelare i nomi degli ospiti big che sbarcheranno a Pula ma racconta di questo «omaggio alla Sardegna e alle sue tradizioni» nato da un’ispirazione di Stefano Dolce.

L’artigianato

«È un progetto lungo che ha portato a un dialogo aperto con tutti gli esperti locali del “fatto a mano”, le realtà sartoriali della Sardegna che sono state coinvolte nella creazione di capi unici e non ripetibili – racconta –. Devo dire che tutti hanno aderito con un entusiasmo incredibile, avevano una gran voglia di far vedere cosa sanno fare. Domenico e Stefano sono follemente innamorati dell’Isola e delle sue tradizioni e questa sarà una bella vetrina, un buon viatico per tutte le attività coinvolte. Sono contento di poterlo fare per la mia terra».

Ad accompagnare le sfilate sarà un cast folcloristico composto da oltre 1.000 persone che si esibiranno davanti a star del panorama internazionale e a giornalisti di tutto il mondo. Al centro della kermesse la presentazione delle tre collezioni: «L’alta gioielleria totalmente ispirata alla tradizione della filigrana sarda, l’alta moda donna che sarà l’evento di punta e, infine, l’alta sartoria dedicata all’uomo», racconta il super manager.

Casa a Milano e valigia sempre pronta, Fedele Usai ha attraversato il Tirreno ancora ragazzino per inseguire un sogno e dell’emigrazione ha un’idea ben precisa. «La Sardegna manca sempre, ma cerco di tornare quando posso. Io mi sento un ragazzo di Quartu che ha scelto una strada e ha cercato di seguirla. Il tema è che la partenza deve essere una scelta, mi dispiace sentir parlare di emigrazione per necessità. Se uno sceglie, va benissimo. L’insularità, lo sappiamo tutti, da una parte ha dei benefici straordinari e dall’altra un senso di sacrificio che tutti noi sardi ci portiamo dentro».

Cuore rossoblù

In una vita professionale piena di successi che prima ancora di Dolce e Gabbana lo ha portato a essere amministratore delegato del gruppo Conde Nast e, ancor prima, al fianco di Sergio Marchionne alla Fiat, c’è una cosa che non è mai cambiata: l’amore smisurato per il Cagliari Calcio. Sulle contestazioni (di pochi) alla festa-saluto per il salvatore Claudio Ranieri Usai puntualizza: «Ho trovato molto sconveniente quello che è accaduto, qualcosa di totalmente artefatto. Sono abituato a lavorare in aziende dove hai un obiettivo e lo devi portare a casa. Credo che un anno e mezzo fa, se avessero detto ai tifosi che il Cagliari sarebbe andato in Serie A e ci sarebbe pure rimasto ci avrebbero messo 50 firme». Impossibile parlare del Cagliari senza citare l’adorato Rombo di tuono. «Gigi Riva è un totem alieno capitato sulla terra prima e, fortunatamente per noi, in Sardegna e a Cagliari dopo. Ha rappresentato un modo di essere, non essendo sardo, più sardo dei sardi e dobbiamo custodirlo gelosamente. Gigi Riva era un eroe ed è rimasto un eroe per le scelte che ha fatto e l’onestà intellettuale con la quale le ha portate avanti. Siamo fortunati ad avere un tesoro che gli altri non si possono permettere».

